Zidane-Juventus: il francese tentato dai bianconeri, 8 milioni annuali per lui?

A volte ritornano e questa volta il ritorno, sarebbe di quelli entusiasmanti per la Juventus. Il Daily Mail riporta di un’interessamento da parte della società bianconera nei confronti di Zinedine Zidane, attuale tecnico del Real Madrid. Un nome assolutamente evocativo per la piazza e che sarebbe gradito da tutta la tifoseria de La Vecchia Signora. Zizou ha disputato stagioni memorabili nella Juventus da calciatore. Conosce bene Torino e ciò che vuole la società, che da sempre ha un solo imperativo: vincere. Ma questa volta questo verbo, si addice più che altro a una competizione dove Zidane è uno specialista: la Champions League.

I bianconeri vogliono assolutamente la coppa dalle grandi orecchie e Zizou è stato capace di portare in trionfo il Real Madrid in Champions per tre volte di fila. Secondo il Daily Mail, Agnelli ha pronta un’offerta importante per l’ex Pallone d’Oro.

Zidane bianconero se Sarri non porterà a casa la Champions

Un’altro a mani vuote in Europa, non sarà tollerato dalla società torinese. La sconfitta di Lione nell’ottavo di finale d’andata di Champions League, è stato mal digerito dalla società che sta mettendo pressione a Maurizio Sarri. Il Daily Mail afferma che la Juventus sarebbe pronta a stilare un contratto da 8 milioni di euro all’anno per Zidane. Cifra decisamente distante dai 16,8 milioni di euro che il francese percepisce nel Real Madrid. Squadra con la quale ha un contratto fino al 2022. I rumors su in possibile interessamento del Madrid nei confronti di Pochettino, stanno infastidendo Zidane che in tal caso avrebbe già la valida alternativa pronta.