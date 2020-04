Acerbi, il toccante messaggio di Buona Pasqua ai tifosi laziali: “Mai perdere la speranza”

Ne ha passate tante Francesco Acerbi dentro e fuori dal campo. Il difensore centrale della Lazio è vicino ai propri tifosi e in questi giorni è intervenuto più volte per dare la carica all’ambiente, predicando responsabilità, calma e forza per il futuro. Anche quest’oggi nel giorno di Pasqua, la roccia laziale ha rilasciato un videomessaggio tramite Instagram, augurando ai tifosi di celebrare in grande questo importante giorno in famiglia, pensando sempre positivo:

“Auguri a tutti anche in questo momento difficile. Capisco la paura, ma pensiamo alle persone che non ci sono più e a quelle che hanno perso i loro cari. Avete la fortuna di poter stare con le proprie famiglie e abbracciare i vostri cari. Io sono da solo a Roma, ma penso alle cose positive: la mia famiglia è a casa e sta bene. Voglio dirvi di non perdere mai la speranza, tutto si sistemerà. Anche nei momenti di buio, mai smettere di pensare positivo”.

Un messaggio toccante e chiaro da parte di Acerbi. Il difensore biancoceleste invita a riflettere su ciò che sta accadendo, senza mai mollare così da non dare spazio al maledetto Covid-19. D’altronde da parte sua, i tifosi non potevano aspettarsi altro che un messaggio carico di forza e speranza.