Allegri torna bianconero, ma in Inghilterra: contatti con il Newcastle

L’addio di Massimiliano Allegri alla Juventus la passata stagione, ha lasciato sorpresa gran parte della tifoseria bianconera. La società ha preferito dare il benservito al tecnico toscano, nonostante la vittoria del quinto Scudetto di fila con i bianconeri. Un palmares di tutto rispetto quello di Max che però non è stato sufficiente per la riconferma nella Juventus, che ha preferito puntare su Maurizio Sarri.

Qualche tentennamento di troppo da parte della squadra allenata dall’ex allenatore del Napoli, sembravano indurre Agnelli a richiamare Allegri in panchina, ma poi è arrivato il coronavirus. La stagione non è proseguita e tutto è stato azzerato anche in termini di panchine. Ora però, per Allegri sarebbe arrivata una proposta allettante proveniente dall’Inghilterra: il Newcastle.

Magpies interessati a Max

Il portale calciomercato.it riporta alcune indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra circa un interessamento del Newcastle nei confronti di Allegri. Gli inglesi sono in procinto di cambiare proprietà con il principe saudita Mohammed bin Salman. Dunque, montagne di soldi saranno messe a disposizione del club, il quale punta a diventare uno dei migliori in Premier League. Il progetto potrebbe indurre Allegri ad accettare l’offerta saudita del Newcastle, nonostante Max sia ancora stipendiato dalla Juventus. La voglia di ritornare nella mischia è però molto alta e questa opportunità sarà sicuramente considerata dal tecnico.