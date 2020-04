Andrea Agnelli attaccato da Commisso: “Superlega? La Juve è grande grazie all’Italia”

Le settimane di polemiche che contraddistinguono il calcio italiano, continuano. Nei giorni scorsi, ci sono stati vari attacchi e in ognuno c’è sempre stato di mezzo il presidente della Juventus, Andrea Agnelli. In polemica prima con l’Atalanta e poi con Lotito e De Laurentiis, ora il patron bianconero viene attaccato pure dal presidente della Fiorentina, Rocco Commisso.

Il presidente viola, ha rilasciato delle dichiarazioni al Corriere dello Sport, dove ha espresso il suo dissenso nei confronti di Agnelli, il quale vorrebbe optare per una Superlega: “La Juve è italiana, ha tifosi che vengono dalla Calabria e dalla Sicilia. Agnelli e la Juventus sono diventati quello che sono grazie all’Italia. L’idea della SuperLega è sua, ma penso che non si farà mai”.

Le polemiche in Italia in ambito calcistico stanno infiammando sempre di più l’atmosfera, giorno dopo giorno. Ancora non siamo arrivati a una vera conclusione riguardo le sorti del nostro campionato e il clima che si sta instaurando, potrebbe portare a polemiche accese nei confronti della Juventus qualora si decida di consegnare lo Scudetto ai bianconeri. Ciò è avvenuto in Belgio nei confronti del Club Brugge, ma in Italia siamo ancora in alto mare. Si attendono notizie in merito. Intanto gli altri presidenti polemizzano e solitamente il protagonista al centro del vortice è uno solo: Andrea Agnelli.