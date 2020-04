Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha rilasciato qualche dichiarazione l’ex attaccante del Parma Asprilla (nel 1992 era nel mirino della Dea, per poi lasciarlo andare ai crociati) sull’Atalanta: dai paragoni con la squadra emiliana a considerazioni su Gomez, Zapata e Muriel.

LE PAROLE DI ASPRILLA NEI CONFRONTI DELL’ATALANTA (E SU ZAPATA, MURIEL E GOMEZ)

L’ESPLOSIONE DI DUVAN ZAPATA – “Zapata come me? Non ci avrei mai creduto, poi all’Atalanta è esploso. Onestamente mi ha sorpreso: potenzialmente poteva dare tanto, ma non pensavo che sarebbe diventato uno degli attaccanti più forti in circolazione. E non parlo solo del calcio italiano”.

CRITICHE SU LUIS MURIEL – “Muriel? Se non parti mai titolare, non credo che la colpa sia degli allenatori. Le responsabilità sono principalmente sue, considerando inoltre le sue grandi qualità: quando era al Deportivo Cali, eravamo convinti che sarebbe diventato un fenomeno. Gli è mancata la forza mentale, non si è mai convinto che sarebbe diventato un campione. Mi auguro che possa rimanere all’Atalanta per un po’: il tempo passa velocemente, soprattutto nel calcio”.

ATALANTA COME IL PARMA DEGLI ANNI 90 – “L’Atalanta assomiglia tantissimo al nostro Parma, è in continua crescita e ha spazzato via il Valencia senza problemi. Gomez è l’unico vero insostituibile per Gasp: dovrebbe essere un titolare della sua argentina”.