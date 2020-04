Ai microfoni di Tuttomercatoweb, ha parlato l’ex allenatore dell’Atalanta Delio Rossi: tra solidarietà nei confronti della città di Bergamo e sul futuro della stagione calcistica 2019-20.

LE DICHIARAZIONI DELL’EX ALLENATORE NERAZZURRO DELIO ROSSI

DELIO ROSSI SU BERGAMO – “Vedere le immagini delle bare trasportate dai militari, sono un pugno nello stomaco. Sono legato alla città di Bergamo, ho conosciuto il popolo bergamasco, si rialzeranno: è nel loro DNA”.

IL CAMPIONATO VA TERMINATO – “Il campionato va iniziato e terminato. Ora come ora non si possono cambiare le carte in tavola. Un’idea può essere quella di giocare, per l’anno prossimo, una sorta di mini torneo come succede in Argentina. Molti sono gli interessi in ballo, anche se tutti vogliono riprendere per un discorso economico. E sarà un’occasione per ristrutturare i campionati, non ha più senso avere sessanta squadre in Serie C, venti in Serie B e venti in Serie A”.

SITUAZIONE DIFFICILE – “Nel calcio i contratti sono individuali, non collettivi. Non può esserci una norma univoca, la A e parzialmente la B possono rinunciare a dei soldi. In C, invece, c’è gente che guadagna 1500 euro al mese, non è una situazione facile. Ripresa del campionato? A porte chiuse secondo me non ha senso: il pubblico è fondamentale. Bisognerà trovare una soluzione al più presto”.