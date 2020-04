Ormai è diventato un fatto risaputo che l’Atalanta sia una vera e propria macchina da goal: il miglior attacco della Serie A che ha riconfermato (e anche migliorato) ciò che aveva fatto di buono l’anno scorso, crescendo sotto tutti i punti di vista. Il quarto posto odierno, l’essere sempre tra le prime cinque del torneo e la qualificazione ai quarti di finale della Champions League: risultati che sono passati principalmente dal reparto offensivo, oltre che al gioco espresso dagli uomini di Gian Piero Gasperini. Statisticamente gli orobici sono stati uno splendore, ma c’è ancora un dato che bisogna sottolineare in termini di reti realizzate (anche da fuori area).

CECCHINI DA DEA: L’ATALANTA E’ LA TERZA MIGLIORE SQUADRA STAGIONALE (DAVANTI A LIPSIA E BARCELLONA) – Andando ad analizzare quelle che sono le statistiche stagionali, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini è la terza miglior squadra a segnare più goal da fuori area con una media del 8,38%. Dato talmente importante da essere dietro soltanto a Barcellona e Lipsia. In attesa di vedere come finirà la stagione, la Dea può beneficiare anche di questo record statistico che risalta ancora di più la pericolosità nerazzurra offensiva, anche quando non si entra dentro l’area di rigore avversaria.