Il calcio italiano è nel ben mezzo di un puzzle da ricomporre il prima possibile. Calendari dismessi, l’incertezza se giocare a porte chiuse e in Lega Calcio ci sono più litigi che idee: specialmente tra chi vorrebbe vedere il campionato concluso e altri che vogliono continuare per raggiungere i loro obbiettivi. Le ipotesi più grandi (e probabilmente più plausibili) sono un proseguimento della stagione con fine a metà luglio, ma sotto questo punto di vista è ancora tutto da vedere. Indipendentemente da ciò, ci sono delle novità molto importanti in casa Atalanta: soprattutto per quello che sarà il ritiro precampionato, ancora una volta, nel segno di Clusone.

ATALANTA ANCORA A CLUSONE PER I PROSSIMI DIECI ANNI – L’Atalanta frequenterà ancora Clusone come sede per il ritiro. L’ultima estate nella capitale dell’Alta Val Seriana è stata spettacolare e passionale sotto tutti i punti di vista: un calore nerazzurro che influenzava negozi, balconi, gente, quasi come se fosse una città a tema atalantino. In termini di tempistica è tutto da valutare per l’emergenza Coronavirus (che ha influenzato molto il territorio bergamasco), ma da entrambe le parti la voglia di collaborare è abbastanza forte: “dieci anni insieme”. Come sottolineato dal sindaco e tifoso nerazzurro Paolo Olini.