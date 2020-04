Nonostante il campionato sia fermo per tutti i motivi che conosciamo da due mesi a sta parte, non possiamo certamente definire l’annata 2019-20 come una sessione esente da emozioni. L’Atalanta ha sicuramente scritto pagine importanti del calcio italiano ed europeo, e come ciliegina sulla torta è stata inserita tra le protagoniste stagionali nella lista targata dalla Fifa.

L’ATALANTA TRA LE TOP 5 STORIE PIU’ BELLE DELLA STAGIONE 2019/20 – Il percorso atalantino è stato emozionante, e la Fifa ha deciso di inserirla tra le cinque storie più belle di questa stagione: Erling Haaland, Atalanta, Boca Juniors, Liverpool e le sorprese nelle qualificazioni ai mondiali. Risultato scontato vista la forza orobica dimostrata tra campionato e Champions League (la prima nella storia della società bergamasca). La stessa Fifa ha voluto comunicare l’inserimento della Dea così: “Risultati accattivanti, eccitante stile di gioco e abilità offensiva trasformano l’Atalanta in una delle squadre più interessanti d’Europa. Il 2018-19, con il terzo posto e la prima qualificazione in Champions, è stato storico per il club, ma in questa stagione ‘La Dea’ sembrava destinata a raggiungere altezze anche maggiori, essendosi già qualificata ai quarti di Champions. La stagione potrebbe non essere terminata, ma può già essere vista come un successo per l’Atalanta“.