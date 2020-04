Ai microfoni di Sky Sport, ha parlato l’attaccante dell’Atalanta Duvan Zapata: tra Coronavirus, allenamenti improvvisati e la voglia di ritornare in campo.

LE PAROLE DEL CENTRAVANTI DUVAN ZAPATA

PREOCCUPAZIONE PER IL CORONAVIRUS – “Sono molto preoccupato per questa situazione, è brutto vedere che muoiono ancora tante persone. La nostra generazione non ha mai avuto un’esperienza così toccante. Non sappiamo come affrontarla, non possiamo far altro che restare a casa. Il calcio va messo da parte, la priorità è la salute di tutti noi”.

FORMA FISICA DA MANTENERE – “Per quanto riguarda la forma fisica, non è facile mantenerla, ma i lavori che sto facendo a casa mi stanno aiutando per non fare fatica quando torneremo ad allenarci”.

LA VOGLIA DI RITORNARE IN CAMPO – “Tutto questo passerà. Dobbiamo avere pazienza e torneremo alla vita normale. Il campionato deve riprendere quando sarà sicuro giocare e quando le persone potranno stare insieme. I tempi però non si sanno”.

CAPITOLO CHAMPIONS LEAGUE – “Ora siamo ai quarti di finale, successo meritato. Pensiamo di arrivare ancora più in alto, possiamo toglierci grandi soddisfazioni”.

IL FUTURO NERAZZURRO DI ZAPATA – “Quello che sto vivendo dal momento che sono arrivato all’Atalanta è unico e speciale. Spero di restare a lungo a Bergamo”.