Bennacer-PSG: i parigini hanno pronta l’offerta

L’esperienza nel Milan dell’algerino Bennacer potrebbe terminare a fine stagione. Il miglior calciatore della scorsa Coppa d’Africa, ha disputato delle ottime partite in rossonero, diventando il leader del centrocampo di Pioli. Abile tecnicamente e tatticamente, il suo addio porterebbe dare qualche grattacapo al Milan che aveva puntato su di lui per i prossimi anni. Ora però, su Bennacer ci sono i francesi del PSG.

La squadra di Tuchel è alla ricerca di un centrocampista di sostanza per migliorare la propria mediana, e l’africano sembra essere il maggiore indiziato. Secondo il Corriere dello Sport, oltre a Donnarumma, Al-Khelaifi vorrebbe pure l’ex Empoli per rinforzare la squadra in maniera ingente in mezzo al campo. L’offerta che il PSG avrebbe fatto recapitare, sarebbe intorno ai 20 milioni di euro. La cifra è ben maggiore a quella che sborsò Elliott di 16 milioni di euro + bonus.

I rossoneri non vogliono cedere Bennacer

Il Milan però non vuole assolutamente mollare la presa, giudicando Bennacer come incedibile. L’offerta di 20 milioni di euro sembra davvero molto bassa per le casse rossonere, che potrebbero rifiutare anche un’offerta maggiore qualora dovesse arrivare. Il 21enne è giudicato un perno fondamentale per il futuro del club lombardo. Dunque, salvo ripensamenti, non ci sarà nessuna cessione sul fronte Bennacer nel prossimo futuro.