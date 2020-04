Borini-Fiorentina, i viola seguono con attenzione l’attaccante del Verona

La Fiorentina sta seguendo con attenzione l’attuale situazione contrattuale con il Verona dell’attaccante Fabio Borini. L’ex Liverpool non aveva iniziato male l’esperienza in Veneto, avendo messo a segno 2 reti in 6 presenze. Poi è arrivato il Coronavirus a stoppare la sua “rinascita”, la quale potrebbe essere lontana dal gialloblù. Secondo L’Arena, nonostante ci sia feeling tra lui e il tecnico Juric, Borini non scarta assolutamente l’idea di trasferirsi altrove e Firenze potrebbe essere la piazza adatta a lui.

Dopo Cutrone, un altro ex rossonero arriverebbe alla corte di Iachini. La rapidità di Borini e la sua capacità di saltare l’uomo in dribbling, si sposerebbero bene con il gioco del tecnico marchigiano. Calciatore esperto e di carattere, Borini è monitorato anche in Inghilterra visto il suo passato Reds. Aston Villa e Crystal Palace lo seguono con attenzione ma forse il giocatore vuole rimanere in Italia.

La Fiorentina di Commisso è ambiziosa

Le ambizioni della Fiorentina di Commisso però potrebbero fare la differenza per convincerlo. Il presidente italoamericano vuole allestire una squadra degna di nota a livello europeo. Le esperienze estere di Borini, porterebbero all’attacco viola quella malizia in più in attacco. Le sue ultime esperienze con Milan e Sunderland, sono state abbastanza buone ma non di certo memorabili. Specialmente quella in rossonero, dove l’attaccante ha messo a segno solamente 4 reti in 54 presenze. Borini non è mai stato un vero bomber in carriera, ma un calciatore abile a rivestire più ruoli in attacco dando equilibrio al reparto. Iachini probabilmente cerca questo per la sua Viola.