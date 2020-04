Bundesliga, slitta l’assemblea di Lega per la ripresa dei campionati

La Bundesliga, così come altri campionati in Europa, sta cercando di valutare le condizioni per riprendere finalmente a giocare. Nell’assemblea di Lega convocata lo scorso 31 marzo, la DFL aveva decretato lo stop di tutti i campionati fino al 30 aprile, in attesa di conoscere gli sviluppi e l’eventuale espandersi del contagio. Nelle ultime settimane, però, diversi club di Bundesliga avevano già cominciato ad allenarsi a ranghi ridotti, imponendo agli atleti di abbandonare le proprie abitazioni solo per recarsi agli allenamenti. La solerzia con la quale erano state applicate le misure restrittive faceva auspicare una rapida ripresa del calcio in Germania, Paese che, tra l’altro, aveva sospeso per ultimo l’attività agonistica.

Bundesliga, ripresa del campionato: slitta l’assemblea di Lega

La DFL, omologa della nostra Lega Calcio, aveva convocato un’assemblea dei club di prima e seconda divisione proprio per discutere di questa eventualità. L’assemblea, prevista per il prossimo 17 aprile, è stata però posticipata al prossimo 23 aprile così come comunicato dalla stessa Lega Calcio tedesca attraverso un comunicato apparso sui propri siti ufficiali.

The #DFL has postponed its Ordinary Assembly, originally scheduled for this Friday, to 23 April 2020 ➡️ https://t.co/U8L2dS4euE#Coronavirus pic.twitter.com/yhQbiBs0UB — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) April 14, 2020

A monte della decisione, come riportato da LaPresse, ci sarebbe la volontà di concedere più tempo alle squadre per organizzarsi in vista della ripresa dell’attività agonistica, nonché quella di omologare la policy del calcio a quelle che saranno le decisioni assunte dagli organi di governo e federali del Paese.