Calcio: i campionati che non si fermano. Quali avvenimenti ci saranno questo weekend.

La maggior parte delle competizioni sportive a causa dell’emergenza Covid-19 è stata sospesa, tuttavia alcuni campionati di calcio nel mondo continuano a svolgersi. In particolare questo fine settimana potremmo assistere alle partite della liga bielorussa, del Nicaragua e del Tagikistan.

La Vysshaya Liga, ossia il campionato Bielorusso, è iniziato il 19 Marzo 2020, siamo quindi alle prime gare di andata dell’anno. La classifica generale vede al primo posto la squadra Energrtik Bgu-Minsk con 9 punti e tre vittorie su tre partite giocate. La squadra incontrerà in trasferta il Torpedo Belaz Zhodino sesto in classifica, domani 11 aprile alle 15.

Domenica 12 e lunedi 13 Aprile si disputerà anche la 16 giornata del campionato del Nicaragua Primera Division, gli avvenimenti, per gli apassionati che intendono seguirli in diretta, si terranno nella nottata delle due giornate. Al primo posto della classifica, con 33 punti e 15 partite giocate c’è la squadra Managua FC, la quale incontrerà in trasferta la nona Las Sabanas, il 12 Aprile a mezzanotte. Lo stesso giorno verranno disputate altre tre partite. Lunedi, sempre nella stessa fascia oraria, ci sarà l’ultima gara della giornata, quella tra Deportivo Octal e Cd Walter Ferretti, rispettivamente l’ultima e la quarta squadra della classifica generale.

Ultimo campionato che potrà essere seguito questo fine settimana è quello del Tagikistan, il quale, come quello bielorusso, è alle prime battute. Si disputerà infatti, la seconda giornata di campionato il cui palinsesto vede tre incontri sabato e due domenica. Le squadre ad aver vinto la prima partita sono tre: Istiklol, FC Khudzhand e FC Khatlon. Queste ulitme due si incontreranno domenica 12 alle 13.

A differenza dei principali camionati europei, che in questo periodo dell’anno, in situazioni di normale attività, sono soliti essere quasi in dirittura d’arrivo, sia in Tagikistan che in Bielorussia la stagione calcistica è iniziata da poco e promette come ogni inizio delle belle emozioni.

In questi paesi il campionato non si ferma e regalerà avvenimenti interessanti questo weekend.