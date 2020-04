Pierluigi Gollini ha disputato una stagione straordinaria con l’Atalanta: le sue parate, attorniate da una crescita sotto tutti i punti di vista, hanno trascinato la Dea ai quarti di finale della Champions League, per non parlare del consolidato quarto posto in Serie A. Rendimento assai determinante, che non è esente da corteggiamenti da parte di altri club. Ormai non è una novità in casa nerazzurra per quanto concerne tutte queste voci (veritiere o meno) di mercato, e sul numero 95 atalantino si vociferava un particolare interesse del Tottenham di Mourinho: stesso interesse analizzato solo per quello che era, una notizia con poca concretezza.

GOLLINI E IL TOTTENHAM: SOLTANTO UNA VOCE (NULLA DI PIU’)

Come riportato nell’introduzione, le voci in casa Atalanta per quanto concerne il mercato in uscita sono tanto numerose quanto facili da capire in termini di concretezza. Gollini è sicuramente un grande portiere, ma un suo arrivo al Tottenham è nulla di più di una semplice ipotesi. Lo Special One, come sottolineato da TMW, non ha intenzione di privarsi del suo portiere titolare Hugo Lloris. Per il momento, ragionando sui fatti, il numero 95 nerazzurro rimane alla corte atalantina, poi per parlare del suo futuro c’è tutto il tempo e materiale per decidere.