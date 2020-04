Calciomercato: scambio Roma-Juventus per Bernardeschi?

Calciomercato, Bernardeschi: Roma e Juventus lavorano a uno scambio?

Il calciomercato continua a stuzzicare le fantasie dei tifosi. Nonostante l’emergenza Coronavirus abbia fermato il calcio, suscitando non pochi dubbi su quella che potrá essere la reale potenza di fuoco a disposizione dei club, la girandola dei trasferimenti continua a catalizzare la curiositá degli appassionati, desiderosi di capire come potrebbe cambiare la fisionomia delle proprie squadre del cuore.

Le ultime notizie rilanciate da La Stampa parlano di un possibile scambio di calciomercato tra Juventus e Roma che dovrebbe coinvolgere Federico Bernardeschi e Bryan Cristante

Calciomercato: Bernardeschi verso la bocciatura con la Juventus

Federico Bernardeschi infatti potrebbe essere uno dei maggiori candidati alla partenza durante la prossima sessione di mercato. La Juventus ha provato a dargli fiducia in questi tre anni, ma lui ha disatteso le aspettative. Nei suoi tre anni di militanza ha alternato prestazioni di livello (come quella contro l’Atletico Madrid negli ottavi di Champions lo scorso anno), a periodi in cui é completamente sparito dai radar. Sotto l’egida di Massimiliano Allegri, soprattutto lo scorso anno, era riuscito a ritagliarsi un’importante fetta di titolaritá riuscendo a scalzare anche la concorrenza di Paulo Dybala. Maurizio Sarri, durante le prime battute di questa stagione, gli aveva dato fiducia ma poi ha preferito puntare sul “tridente” Dybala-Higuain-Ronaldo. La stagione di Bernardeschi si é poi conclusa nel completo anomimato, quando l’esterno bianconero ha riportato un infortunio al soleo che lo ha tenuto fermo sin dall’inizio dello scorso febbraio prima che l’emergenza Coronavirus imponesse lo stop forzato al campionato.

Il bottino di Bernardeschi durante questa stagione recita 24 presenze e un solo gol messo a segno, in Champions, contro il Bayer Leverkusen. L’ex Fiorentina si trova invece “a secco” in campionato e pare sia scivolato in fondo alle gerarchie di Sarri. Le soddisfazioni maggiori sono arrivate in maglia azzurra con una doppia segnatura contro Grecia e Liechtstein.

Calciomercato: scambio Bernardeschi-Cristante: soluzione plausibile?

Ecco perché la Juventus potrebbe decidere di mettere sul mercato Bernardeschi, ed ecco che La Stampa ipotizza uno scambio tra il 33 bianconero e Bryan Cristante. L’ex Benfica é uno dei pilastri, insieme a Veretout e Diawara, del centrocampo di Fonseca, ma l’esplosione del giovane ex Napoli e Bologna sembrava averlo messo un po’ in ombra prima che un infortunio venisse a frenare proprio Diawara. Fonseca si fida di più del classe ’97 e potrebbe perció avallare la partenza di Cristante.

La Juventus si era giá messa sulle tracce del classe ’95 tempo addietro, prima che Monchi lo portasse a Roma. Ora, a quanto pare, i club potrebbero riallacciare i discorsi per intavolare uno scambio tra i due giovani italiani.

In realtá appare piú probabile, anche per maggiore affinitá di ruoli, che in un eventuale scambio con Bernardeschi, con conguaglio a favore dei giallorossi, rientri il nome di Nicoló Zaniolo, talento sul quale gli occhi di Paratici si sono posati da tempo. Possibile invece che, se l’opzione Cristante venisse presa in considerazione, la Juve offrirebbe Rolando Mandragora come contropartita tecnica. Il giovane centrocampista si é guadagnato un posto in pianta stabile nell’undici titolare dell’Udinese e, afine stagione, dovrebbe far ritorno a Torino. La sua riconferma non é peró scontata e la Signora potrebbe usarlo come pedina di scambio.