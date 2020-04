Cancelo torna all’Inter? Il portoghese non trova spazio nel Manchester City

Non c’è più spazio per Joao Cancelo nel Manchester City di Guardiola. Il terzino destro famoso più che altro per la sua attitudine offensiva che difensiva, non ha convinto in questa sua prima esperienza in Premier League. Guardiola lo utilizza con il contagocce e l’ex Valencia non vuole continuare a scaldare la panchina degli Sky Blues.

Secondo il Corriere dello Sport, la permanenza di João Cancelo in Inghilterra è vicinissima alla conclusione e l’Inter di Antonio Conte ha già chiesto informazioni per riabbracciarlo in estate. Il giovane classe 1994, sarebbe perfetto come caratteristiche per il 3-5-2 utilizzato dal tecnico pugliese. Infatti, Cancelo può essere utilizzato anche a centrocampo come esterno e Conte vuole proprio un calciatore di questo tipo: ottimo in fase di spinta e buono in fase di ripiegamento.

A Manchester anno perso per lui

Guardiola avrebbe dovuto tirare fuori tutto da da lui nel Manchester City, invece così non è stato. Il tallone d’Achille di Cancelo è la fase difensiva che probabilmente non è stata limata a dovere dal tecnico catalano, più dedito alla fase offensiva da parte dei suoi terzini così come del resto della squadra. Conte dovrà lavorare molto su di lui per inserirlo al meglio nel suo 3-5-2.