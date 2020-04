In questi giorni di quarantena forzata causata dal Coronavirus siamo abituati ad assistere alle dirette dei vip, in particolar modo dei calciatori, che si raccontano e rispondono alle domande dei propri tifosi. Tra le tante dirette su Instagram spazio trova quella di Bobo Vieri, alla quale interviene anche Antonio Cassano, ex attaccante della Roma. Lo sappiamo, quando parla Fantantonio è sempre uno show e il giocatore barese non risparmia mai nessuno. Questa volta Cassano fa una stoccata al fenomeno portoghese della Juventus, Cristiano Ronaldo. Cassano, parlando con Bobo Vieri ha espresso parole d’elogio per Ronaldo il Fenomeno: “Giocatore stratosferico, Ronaldo quello vero è uno solo. Mi ricordo che si allenava quando voleva, adesso si usa spesso la parola Fenomeno. Era una roba imbarazzante per quanto era forte, calciava dal limite di piatto con una facilità, è il centravanti più grande della storia – afferma Cassano -. Immagina che roba poteva essere con delle ginocchia a posto”, alludendo ai continui problemi al ginocchio del Fenomeno brasiliano che ne hanno condizionato la carriera. Cassano ha avuto il piacere di giocare con Ronaldo quando ha vissuto l’esperienza di giocare con la maglia del Real Madrid, dopo essere stato alla Roma: “Quando mi chiedono di lui, è una cosa fuori dal mondo. Il più grande centravanti della storia” conclude Fantantonio.