Castrovilli giura fedeltà alla Fiorentina: “La maglia numero 10 sarebbe un sogno”. L’attaccante della viola ha rilasciato una intervista al Corriere della Sera dichiarando apertamente di essere fedele alla Fiorentina e che la sua squadra può ancora dare fastidio alle grandi.

Fino alla sospensione della stagione, se c’era un centrocampista che aveva sorpreso tutti in Serie A, questo sicuramente era Gaetano Castrovilli. Il talento della Fiorentina si è raccontato ai microfoni del Corriere della Sera, e le sue parole fanno sicuramente felici i tifosi viola: “La città è meravigliosa e mi ha accolto benissimo. Mi sento molto legato alla Fiorentina, alla gente che mi sostiene e al presidente Commisso, sempre pronto a riempirmi di elogi. Mica è facile avere un feeling così naturale e immediato. Tra l’altro posso dire che il futuro sarà dalla nostra parte. Abbiamo basi solide e possiamo dare fastidio alle grandi“.

Questo non è l’unico motivo che spinge Castrovilli a rimanere a Firenze alla Fiorentina. Indossare la maglia numero 10 che fu di Antognoni potrebbe diventare realtà: “Sarebbe un sogno. E’ una maglia magica in generale e a Firenze in particolare, considerando i campioni che l’hanno indossata a cominciare da Antognoni che qui, giustamente, ancora oggi è un’istituzione“.

Infine non poter non parlare della speranza per la Nazionale. L’Europeo rimandato nel 2021 ha sicuramente aumentato le sue chances di esserci: “In Nazionale c’ero stato con le giovanili, ma la prima squadra è un’altra cosa. Era il mio sogno di bambino e il fatto che il c.t. mi abbia fatto respirare l’aria del gruppo mi ha dato un’ulteriore spinta. L’Europei 2021 è una chance, ma niente è scontato: dipenderà dalla mia crescita e da quella con la Fiorentina. La squadra può aiutarmi e farò di tutto per esserci“.