Cavani torna al Napoli? I partenopei provano l’assalto ma c’è il Boca Juniors

La storia d’amore tra il Napoli e Edinson Cavani non è mai terminata. Il 33enne uruguaiano ha lasciato un’ottimo ricordo nella capitale campana e ogni anno si inseguono voci insistenti riguardo un suo clamoroso ritorno alla base. Anni fa, alcuni tifosi lo aspettarono addirittura in aeroporto a Napoli, ma El Matador non atterro. Rimase a Parigi. Ora Edinson è tornato in Sud America per stare vicino alla famiglia in questo complicato periodo di coronavirus e già c’è una pretendente accesa per lui: il Boca Juniors.

Contratto da 7 milioni da euro all’anno per Cavani

Gli argentini fanno sul serio e vogliono acquistare l’attaccante ex Palermo per la prossima stagione, ma secondo Tuttosport, il Napoli vuole inserirsi in trattativa. Ci sarebbe un ricco contratto per Cavani offerto da De Laurentiis: triennale a 7 milioni di euro annui, di cui 7 immediatamente dopo la firma del contratto. Un’offerta sicuramente da prendere in considerazione per il fortissimo bomber sud americano, il quale però pare non avere intenzione di tornare in Europa.Il Boca Juniors sogna di formare una coppia formidabile Cavani-Tevez, ma non arriverebbe mai a offrire una cifra simile. I tifosi del Napoli possono quindi incominciare a sognare e a incrociare le dita. El Matador è pronto a infiammare nuovamente la platea del San Paolo la prossima stagione.