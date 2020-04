Coates seguito dalla Lazio: sarà lui il rinforzo per la difesa?

L’obiettivo di Lotito oltre che a riprendere al più presto l’attività agonistica, è senza dubbio quello di rinforzare la sua Lazio per la prossima stagione. Quella in corso potrebbe ancora dare lo scudetto ai biancocelesti, che al momento sono al ridosso della capolista Juventus. Ancora il clima è molto incerto per la ripresa delle attività, ma il calciomercato per la società laziale è attivo nonostante la crisi da coronavirus.

Secondo La Gazzetta dello Sport, la Lazio avrebbe messo gli occhi su Coates, esperto difensore uruguaiano in forza allo Sporting Lisbona. La società vuole un calciatore d’esperienza per rinforzare il reparto arretrato e il 29enne sud americano sembra il profilo perfetto. Il ricco curriculum dell’ex Liverpool avrebbe convinto Lotito a scommettere a puntare su di lui, ma c’è un problema: Coates ha rinnovato con la società lusitana fino al 2023.

Il prezzo del cartellino si aggira intorno ai 15 milioni di euro

Dunque non sarà impresa semplice strappare il giocatore allo Sporting Lisbona. Tare lo sta comunque seguendo, data la duttilità difensiva richiesta da Inzaghi. Coates infatti, può giocare da centrale difensivo sia di destra che di sinistra. Il prezzo del cartellino si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro, dunque non troppo caro anche se Lotito punterà a sborsare di meno per un giocatore che compirà 30 anni a ottobre.