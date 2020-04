Coppa Italia, Juventus-Milan: ecco dove si potrebbe giocare secondo La Repubblica

Stando alle ultime notizie, il calcio italiano non riprenderà con la Serie A, ma potrebbe optare con la Coppa Italia. La competizione è oramai giunta alle semifinali e portarla al termine con la ripresa delle ostilità, sarebbe più facile e rapido. Le due semifinali di ritorno vedranno difronte il Napoli al San Paolo contro l’Inter, e la Juventus di Sarri contro il Milan di Stefano Pioli.

La situazione al nord è disastrosa per via del coronavirus e il lockdown potrebbe proseguire ancora a lungo. Dunque, organizzare eventi in certe aree sarà veramente molto complicato. La location per la semifinale Napoli-Inter con scenario San Paolo sarà molto probabilmente confermata. Ora rimane da decidere quella di Juventus-Milan e secondo La Repubblica, la FIGC e la Lega Calcio potrebbe aver già deciso dove il match sarà giocato.

Niente Stadium per Juve-Milan

Nell’edizione odierna de La Repubblica, prende piede un’ipotesi clamorosa ma consona al momento: far disputare Juventus-Milan al San Paolo di Napoli. Come ricorda il quotidiano, i massimi organi calcistici italiani hanno già preso in esame di giocare al Sud per questioni di sicurezza. Questa soluzione dunque, è pienamente plausibile in un momento così delicato a livello di sicurezza, così come a livello organizzativo. Nelle prossime ore ci saranno aggiornamenti in merito alla location di questa semifinale, che molto probabilmente non si giocherà allo Stadium.