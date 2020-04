Coppa Italia semifinali: Juve-Milan si potrebbe giocare il 27 maggio

In queste ore si stanno valutando tutte le modalità per tornare in campo dopo il blocco imposto dall’emergenza Coronavirus. Infatti, per quanto riguarda le partite di semifinale della Coppa Italia è, attualmente, al vaglio la possibilità di giocare Juventus-Milan il 27 maggio e Napoli-Inter il 28 maggio. Con questa tipologia di calendario si permetterebbe a tutti i 16 club della Serie A di organizzarsi al meglio per la ripresa del campionato prevista per il 31 maggio.

La Federcalcio ha ipotizzato, infatti, che sia proprio la Serie A il primo campionato a riprendere lo svolgimento delle partite in Italia.

Le due semifinali di Coppa Italia e il campionato di Serie A

Le due semifinali di Coppa Italia Juventus-Milan e Napoli-Inter, nell’eventualità di disputare le gare il 27 e il 28 maggio, verrebbero trasmesse, in televisione, in chiaro, dalla Rai in prima serata.

Mentre la Serie A tornerebbe in campo il fine settimana del 31 maggio, in questo modo il campionato si concluderebbe il 2 agosto (124 partite iclusi i 4 recuperi).

Stante la situazione di incertezza dovuta all’emergenza Covid-19, l’ultima decisione sulla reale possibilità di scendere in campo, con il calendario così ipotizzato, spetterà al governo Conte.

Per fronteggiare e contenere la minaccia del Coronavirus, la Lega è decisa ad applicare precauzioni molto rigide trovando una sintesi tra quanto previsto dal vademecum della Federazione Internazionale di medicina dello sport e la Commissione medico scientifica della Federcalcio. Inoltre, in questa fase, sono al vaglio tutte le soluzioni possibili per ospitare i club del nord Italia, che a causa dell’emergenza Coronavirus potrebbero non poter giocare in casa.