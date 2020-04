Cristiano Ronaldo contro Guardiola, Pedro li divise dicendo al portoghese: “Io sono un campione del mondo!”

Ricordi di un passato oramai remoto ma indimenticabile. Gli anni passati da Cristiano Ronaldo nel Real Madrid rimarranno sicuramente nella storia del calcio. Il portoghese oltre a siglare valanghe di goal con la Casa Blanca prima di approdare nella Juventus, si contraddistinse anche per atteggiamenti poco sportivi nei confronti di avversari e allenatori. Indimenticabile fu il suo scontro con Pep Guardiola ne El Clasico andato in scena la Camp Nou nel 2010, vinto dal Barcellona per 5-0.

Una partita umiliante per il Real Madrid, mai dimenticata dai calciatori merengues così come da CR7. Prima di una rimessa laterale, Guardiola aveva in mano il pallone e Cristiano Ronaldo spinse il tecnico catalano in malo modo, tanto da scatenare una reazione da parte dei calciatori del Barcellona. Il portale Goal.com ricorda lo screzio che il 5 volte Pallone d’Oro ebbe con Pedro, giocatore blaugrana all’epoca e Nazionale spagnolo. Ronaldo disse in maniera provocatoria a Pedro: “E tu chi sei?”. L’attuale attaccante del Chelsea rispose: “Io sono un campione del mondo, e tu?”.

Risposta piccata al portoghese, il quale ha sempre sognato di alzare la coppa del mondo con il suo Portogallo. Fallendo però ogni volta, finendo per accontentarsi dell’Europeo 2016. Retroscena interessante di una partita che resterà nella storia del calcio.