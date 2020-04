Cristiano Ronaldo non tornerà al Real Madrid, fonti merengues smentiscono la trattativa

I tifosi della Juventus possono dormire sogni tranquilli: Cristiano Ronaldo non tornerà al Real Madrid. Nei giorni scorsi, vari rumors in Itali hanno alimentato la possibilità di un ritorno alla Casa Blanca per il fuoriclasse portoghese dopo due anni in bianconero. Ma non ci sarebbe nulla di vero. Il quotidiano spagnolo AS riporta che non ci sarebbe assolutamente alcun interesse da parte di Florentino Perez nei confronti di CR7.

L’ex United, lasciò tra le polemiche il Real Madrid e nonostante il grandissimo passato del portoghese con la camiseta blanca, la società spagnola non è intenzionata a puntare su di lui per il prossimo futuro. Circolavano voci di una possibile cessione di CR7 da parte della Juventus per 60 milioni di euro. Ben 40 in meno rispetto alla cifra sborsata dai bianconeri per prelevarlo dal Madrid due anni fa. Perez però non ne vuole davvero sapere, dato che l’obiettivo numero uno è Kylian Mbappe.

Mbappe preferito a CR7, questioni di età

Il talento francese del PSG sarà il calciatore su cui punterà maggiormente la Casa Blanca nei prossimi anni. Il 21enne ha dimostrato già di avere il Real Madrid nel sangue e Zidane vuole solamente lui per tornare a vincere in Spagna e in Europa. Il ritorno romantico di Cristiano Ronaldo al Bernabeu, resterà per sempre una notizia da fantamercato?