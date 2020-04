Cuadrado sul taglio degli stipendi: “Speriamo di essere d’esempio per gli altri”

Contattato da Sky Sport 24, Juan Cuadrado è tornato sulla decisione dei calciatori della Juventus di tagliarsi lo stipendio per aiutare il club a seguito della sospensione delle competizioni a causa del Covid-19.

Così il colombiano:

“Il capitano (Giorgio Chiellini, ndr) ha parlato con la società e ha comunicato tutto a noi nella chat Whatsapp che abbiamo con gli altri compagni di squadra. Abbiamo discusso di tutto quello che stava succedendo e abbiamo trovato giusto aiutare. In un momento delicato come questo è normale che ognuno di noi dia il suo contributo. Speriamo di essere d’esempio per gli altri.”

Cuadrado si è poi espresso sulla situazione di quarantena e sulla scelta di rimanere in Italia:

Così Cuadrado, che nei giorni precedenti , durante una diretta Instagram, aveva così parlato della situazione attuale in Italia:

E’ un momento difficile per l’Italia, ma sappiamo che Dio ha il controllo di tutto. Speriamo passi molto presto, dobbiamo approfittare di stare bene in famiglia. La cosa più importante è che si senta il cuore; aproffittare di questo tempo per pensare e considerare perché sta succedendo tutto questo e ricongiungersi con la fonte, che è Dio. Tutto è ispirato da Lui, tendiamogli la mano tutti insieme come una grande famiglia e ne usciremo. Oggi bisogna essere ancora più generosi, è una benedizione poter aiutare più persone in questo momento in cui non possono andare avanti.”