David Silva-Milan: lo spagnolo nel mirino dei rossoneri, può arrivare a parametro zero

I colpi low coast hanno da sempre contraddistinto il Milan in questi ultimi anni. Prima dell’addio di Berlusconi, Adriano Galliani era un maestro nel trovare calciatori datati ma ancora integri. La tradizione potrebbe proseguire il prossimo anno con l’arrivo di David Silva. Secondo il Corriere dello Sport, i rossoneri stanno pensando al fortissimo centrocampista spagnolo del Manchester City.

Silva è in scadenza di contratto con gli Sky Blues e la dirigenza avrebbe già incontrato il calciatore, nel tentativo di convincerlo ad accettare la proposta rossonera. L’ex Valencia sarebbe un colpo zero di grande fattura. Il suo talento è noto da tempo e il campione del mondo 2010 ha dimostrato anche in questa stagione di essere ancora in palla.

David Silva, talento immenso al servizio della squadra

Se il Milan cercava il centrocampista perfetto, capace di spaccare le difese avversarie con un solo passaggio filtrante, certamente lo troverà in David Silva. Sia con la Spagna che con il City, il 34enne iberico ha fatto a fette le difese avversari con le sue invenzioni geniali, tanto che in Inghilterra i gli affibbiarono i soprannomi di “Mago” oppure “Harry Potter”. Al Milan si aspettano che le magie di David Silva riescano a far rialzare la testa al Diavolo, spento oramai da molti anni.