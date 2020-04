De Ligt canta i Beatles dal balcone, Dybala pianista: il calcio e la musica si uniscono

In queste settimane terribili per via del Covid-19, siamo stati abituati a vedere tanti italiani esibirsi dai balconi in performance canore o strumentali, poi diventate virali in tutto il mondo. D’altronde si sa: la musica unisce, specialmente in tempi di coronavirus. All’appello musicale hanno risposto presente anche tanti calciatori, come Matthijs De Ligt e Paulo Dybala della Juventus.

I due bianconeri si sono esibiti dalle loro rispettive case con il tentativo di dare una scossa in momento difficile per l’umanità. L’olandese si è dilettato in un’esibizione vocale sulle note di Hey Jude dei Beatles: il vicino di casa del difensore bianconero, era intento a suonare al pianoforte la celebre canzone della band inglese e De Ligt ha prontamente iniziato a cantare il pezzo. La fidanzata Annekee ha poi pubblicato il tutto tramite social media, facendo diventare il video già virale.

Dybala al pianoforte con la sua Oriana

Anche Paulo Dybala nei giorni scorsi ha sorpreso i tifosi con la sue perfomance al piano con la fidanzata Oriana. Entrambi positivi al coronavirus, la coppia ha superato l’ultima sfida brillantemente per poi mettersi al pianoforte per la gioia degli sportivi. Aiutato dalla sua compagna – cantante di professione – la Joya ha dimostrato di saperci fare alle tastiere. La Juventus scaccia il virus a suon di musica con i suoi campioni De Ligt e Paulo Dybala. Gesti brillanti in un momento oscuro per l’umanità.