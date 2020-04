De Ligt: “Juventus? Non l’ho scelta per Ronaldo

De Ligt racconta l’arrivo alla Juventus: “Ecco perché ho scelto i bianconeri”

Matthjis De Ligt é stato il pezzo pregiato della campagna acquisti estiva della Juventus. L’olandese, classe 1999, é sbarcato a Torino al culmine di un serrato “tira e molla” con il Barcellona. Ci sono voluti circa 150 milioni, pagabili in due rate, alla Signora per assicurarsi le prestazioni della “bestia” che, con la maglia dell’Ajax, aveva sorpreso tutta Europa lo scorso anno. L’olandese ha raccontato i motivi che lo hanno spinto ad accettare la Juventus durante un’intervista rilasciata al canale Youtube del club e condotta dal portiere Szczesny:

“Molti credono che io abbia accettato la Juventus per merito di Cristiano Ronaldo, ma non é cosí. I bianconeri hanno dimostrato subito grande fiducia in me e a mi hanno detto che mi consideravano un ragazzo maturo, capace di gestire le pressioni”.

De Ligt ha poi parlato delle emozioni provate una volta varcata la soglia dello spogliatoio juventino:

“Ero come un bambino in un negozio di caramelle. Di fronte avevo gente come Buffon, Ronaldo…”.

Infine l’olandese si é soffermato sugli errori che ne hanno condizionato il rendimento durante la prima parte di stagione, in particolar modo i tocchi di mano che sono costati tanti rigori a favore degli avversari:

“I miei compagni ci scherzavano su e dicevano “Sembra che tu abbia una calamita al posto del braccio”. Io peró non me la sono presa, anzi: quando qualcuno vuole scherzare, cerco di stare al gioco”