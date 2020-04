De Ligt si confessa ai tifosi su Instagram: “Pizza mio piatto preferito, Miami città bellissima”

L’acquisto all’occhiello della scorsa estate bianconera, Matthijs De Ligt, ha iniziato con il freno tirato la sua avventura in Italia ma il rendimento dell’ex Ajax è andato in crescendo partita dopo partita. L’impatto con il calcio nostrano non è stato semplice per il 20enne di Leiderdorp. Il peso della cifra sborsata dalla Juventus per strapparlo ai lancieri (75 milioni di euro) non lo ha aiutato.

Al primo errore, non gli è mai stato perdonato nulla e in molti hanno fatto passare in secondo piano le sue importanti prestazioni (tante) con la casacca bianconera. De Ligt ha rilasciato un’intervista Instagram interagendo con i propri tifosi. I temi trattati sono stati tanti e qui vi proponiamo un estratto dell’intervista riportato da TuttoJuve.com:

Come proseguono i tuoi progressi con la lingua italiana?

“Al momento è un po’ difficile perché adesso ovviamente non vedo nessuno del club e quindi faccio poca pratica. La mia fidanzata parla meglio di me l’italiano”.

Il tuo piatto preferito?

“Il mio piatto preferito è la pizza. Ma in questo momento di quarantena è meglio non mangiare troppa pizza. Però la pizza è il mio piatto preferito”.

La mia vacanza preferita?

”Questa estate con la mia fidanzata siamo andati a Miami. Mi è piaciuta molto Miami, è un posto bellissimo”.

Quando tu e Annekee arrivate a casa i vostri cani vi corrono incontro ma vanno prima da lei o da te?

“Quando arriviamo a casa, i nostri cani ci vengono incontro. Uno viene da me e uno va da Annekee. Il mio film preferito è Il Gladiatore”.