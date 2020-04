Demiral, la benedizione di Terim: “Puó diventare il migliore al mondo”

Merih Demiral, Terim è sicuro: “Puó diventare il migliore al mondo”

Merih Demiral è uno degli uomini rivelazione della Juventus di quest’anno. Dopo un inizio un po’ in sordina, complice alcune controversie vissute in Nazionale, il difensore turco si è gradualmente inserito nelle gerarchie di Sarri, dimostrandosi riserva affidabile e pronta a sopperire all’assenza dei veterani. Purtroppo un brutto infortunio ai legamenti crociati, patito durante la prima metà di gennaio, ha frenato la sua corsa costringendolo ad uno stop di 6-7 mesi. Le sue qualità tecniche e temperamentali non verranno comunque scalfite da quest’incidente. Ne è sicuro Fati Terim, tecnico del Galatasaray, che ha parlato proprio di Demiral ai microfoni della Gazzetta dello Sport:

“Demiral? Sta lavorando molto bene, ed é riuscito a diventare un titolare della Juventus. Le sue doti migliori sono l’intuito, la velocitá, nonostante i suoi 190 cm, l’atletismo e la grinta. Anche la sua visione di gioco non é male. Sta facendo grandi cose, dopo l’infortunio ne sentiremo parlare di piú. Giocatori con l’intelligenza e il talento di Demiral hanno il potenziale per diventare i migliori al mondo. Lui puó ancora costruirsi”.

Sul coronavirus – Terim ha peró trascorso un brutto periodo. L’imperatore turco, infatti, aveva contratto il coronavirus, ma poi é riuscito tempestivamente a debellarlo:

“Sono stato fortunato. Siamo riusciti ad individuare il virus prima che si manifestassero tutti i sintomi. Oggi sto meglio e mi sto riposando a casa, ma la parola paura non basta a descrivere ció che ho provato”.