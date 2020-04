Diaconale: “Sono affezionato ai tifosi della Juventus. Grazie a loro polemica costruttiva”

Diaconale, il responsabile dell’Area Comunicazione della Lazio, continua a far parlare di sé e lo fa puntando il dito contro i tifosi della Juventus e l’argomento riguarda la ripresa degli allenamenti per le squadre di Serie A. Diaconale risponde per le rime ai tifosi bianconeri: “Ho un legame particolare con i tifosi della Juventus, grazie a loro posso fare polemica ma non una polemica dal carattere bellico ma costruttiva”.

Diaconale, colpisce la sua ironia verso i tifosi della Juventus

Diaconale esprime la sua sulla possibile ripartenza: “L’ultimo pensiero adesso è la ripresa degli allenamenti delle formazioni di Serie A per quanto riguarda la conclusione del campionato ma per i tifosi bianconeri il Governo dovrebbe prendere una decisione ed ispirarsi a Luigi Einaudi, ovvero ripartire in condizioni di eguaglianza per tutti quanti. Secondo i tifosi della Juventus alcune squadre hanno permesso di rientrare nei paesi di appartenenza e devono secondo protocollo seguire la quarantena prima di potersi allenare in un’eventuale ripresa del campionato e dunque gli allenamenti dovrebbero iniziare dopo la fine della quarantena per questi calciatori. Questo ovviamente è per non dare vantaggi alle squadre che hanno impedito ai propri giocatori di rientrare nei propri paesi e che questi permessi avrebbero allungato il tempo per riprendere ad allenarsi e ricominciare il campionato”.