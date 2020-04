Donnarumma per Bernardeschi: scambio tra Juve e Milan? La clamorosa rivelazione di SportMediaset

Il futuro di Gigio Donnarumma nel Milan appare sempre più incerto. Non è un mistero che il procuratore del portiere, Mino Raiola, voglia allontanare il suo assistito dai rossoneri. Raiola non ha mai creduto nel progetto e sta spingendo Gigio a non rinnovare con la società lombarda. La Juventus vede in Donnarumma l’erede naturale di Buffon e lo segue oramai da quando Mihajlovic lo fece esordire nel 2015. La destinazione sembra gradita all’estremo difensore classe 1999 che dopo i tentennamenti di rinnovo di tre anni fa, non ha mai sanato del tutto i rapporti con i tifosi del Milan.

La clamorosa bomba rilasciata da SportMediaset sarà fattibile?

Quest’oggi, SportMediaset ha lanciato una vera e propria bomba di mercato che vede protagonista Gigio e Federico Bernardeschi, calciatore finito ai margini della Juventus di Sarri. Il centrocampista offensivo juventino, vuole giocare dopo una stagione in panchina con i bianconeri. Sarri non lo vede e la cessione al Milan è possibile, ma lo scambio diretto non sarà sufficiente per soddisfare i rossoneri. Il valore di Donnarumma è superiore a quello di Bernardeschi e forse la Juventus dovrà aggiungere qualcosa in più se vorrà assicurarsi Gigio per la prossima stagione. Fantamercato o realtà? L’estate forse saprà dircelo.