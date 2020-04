Douglas Costa verso il City: la Juventus vuole lo scambio con Gabriel Jesus

Il prossimo calcio mercato potrebbe essere piuttosto diverso dal solito per via del coronavirus. Diverse cessioni saranno impostate tramite lo scambio calciatori tra i vari club. Questa ipotesi sta avanzando sempre di più. Vista la crisi che purtroppo incomberà nel calcio a livello globale, tale soluzione sembrerebbe quella meno dispendiosa per rafforzare le proprie rose a seconda dello stile di gioco o progetto di squadra.

L’obiettivo della Juventus di Maurizio Sarri è quello di rinnovare la propria rosa con calciatori giovani e di prospettiva. I bianconeri già seguono con attenzione Ferran Torres del Valencia, ma un altro obiettivo è Gabriel Jesus del Manchester City. Sarri vuole un attaccante d’area di rigore, veloce e capace di giocare sia nella zona centrale dell’attacco, sia più largo. Il profilo giusto è quello dell’ex Palmeiras e secondo Il Corriere dello Sport, la trattativa con il City potrebbe intavolarsi grazie a uno scambio con Douglas Costa.

City interessato a Douglas Costa

Guardiola e il suo Manchester City seguono con attenzione l’ex Bayern Monaco. Il tecnico degli Sky Blues allenò il calciatore nel Bayern Monaco, ottenendo degli ottimi risultati con il brasiliano in termini di prestazioni. Douglas Costa si adatterebbe alla perfezione nel City di Pep, ma qualche infortunio di troppo per l’ex Shakhtar potrebbero minare la trattativa tra le due squadre. Lo scambio con Gabriel Jesus è al momento un’ipotesi interessante e a guadagnarci sarebbe solamente la Juventus.