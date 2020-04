Dybala e Chiesa simili secondo Iachini: “Caratteristiche in comune tra i due”

Due dei più grandi talenti della nostra Serie A, sono senz’altro Paulo Dybala e Federico Chiesa. Il primo è oramai maturato come calciatore da anni, avendo un bagaglio tecnico e d’esperienza molto più sviluppato in confronto al funambolico attaccante della Fiorentina. Secondo l’attuale tecnico della Fiorentina, Giuseppe Iachini, i due hanno diverse caratteristiche in comune, le quali rendono i due calciatori molto simili.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Iachini si è soffermato su Dybala e Chiesa, avendo allenato anche la Joya ai tempi del Palermo:

“Chiesa ha il futuro dalla sua parte. Sono contento che sia tornato nuovamente a sorridere e a fare prestazioni importanti. Sul piano della vivacità, della velocità, della tecnica in velocità e della pericolosità lo vedo simile a Dybala. Probabilmente Paulo è più

attaccante, ma Federico sta lavorando per essere determinante anche in quella zona del campo. I gol e le occasioni che sta avendo ultimamente lo dimostrano”.

Iachini è convinto che Chiesa migliorerà notevolmente in zona goal rispetto ai suoi standard. La velocità di esecuzione e movimento da parte dell’attaccante della Viola, è in continua evoluzione. Ciò porterà giovamento alla sua Fiorentina così come alla Nazionale di Mancini, che vuol fare di Federico uno degli uomini simbolo per la sua Italia.