Emerson Palmieri e Alex Telles alla Juventus: rivoluzione sulle fasce per i bianconeri

In sede di calciomercato la Juventus lavorerà sicuramente su più fronti, in primis sulle fasce. A sinistra, di ruolo, c’è il solo Alex Sandro. Al limite si possono adattare Mattia De Sciglio o Danilo, ma il loro habitat naturale è la corsia destra. Laddove, da quest’anno, ha iniziato ad agire magistralmente anche Cuadrado, fresco di rinnovo, ma pur sempre con una maggiore propensione offensiva. Insomma, la situazione, precaria e incerta, ha spinto i bianconeri a concentrarsi in particolare sul mercato dei terzini. Addirittura, Fabio Paratici avrebbe già stilato, in accordo con Maurizio Sarri, la lista degli obiettivi da presentare al presidente Andrea Agnelli. Emerson Palmieri e Alex Telles alla Juventus: questo l’ambizioso piano della dirigenza bianconera. Nomi importanti per un sicuro salto di qualità.

Emerson Palmieri e Alex Telles alla Juventus: il piano dei bianconeri

La Juventus potrebbe piazzare, in primis, l’affondo decisivo per Emerson Palmieri, riportando così in Italia il laterale, che attualmente indossa la casacca del Chelsea. Il terzino classe ’94, ex Roma e Palermo, è un pallino della Juve e ha sfiorato il trasferimento in bianconero prima dell’addio ai giallorossi. Emerson Palmieri ha un contratto garantito con i Blues fino al giugno del 2022: i londinesi potrebbero cederlo per 20 milioni di euro stando alle ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra.

Inoltre, Paratici potrebbe raccogliere una grossa cifra per bussare al Porto e chiedere Alex Telles, terzino brasiliano ex Inter che nelle ultime due stagioni si è imposto in Europa. Il Porto è bottega cara e sul giocatore si dovrebbe anche scatenare un’asta internazionale. Prelevato per appena 6,5 milioni di euro dal Galatasaray nell’estate 2016 e un contratto in scadenza a giugno 2021, Alex Telles vale oggi non meno dei 40 milioni di euro della clausola rescissoria.

Insomma, il piano di Fabio Paratici è chiaro. Emerson Palmieri e Alex Telles alla Juventus per lanciare la rivoluzione sulle fasce.