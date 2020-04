Ferran Torres-Juventus: entra in trattativa anche il Borussia Dortmund?

L’obiettivo della Juventus del futuro è quello di rinnovare l’attuale rosa con calciatori di talento e dal futuro sicuro in termini di costanza di rendimento. In questo momento, il mercato in uscita dei bianconeri prevede gli addii da parte di diversi calciatori come Bernardeschi e Douglas Costa. Ciò porterà Agnelli a riversarsi verso l’organizzazione del reparto offensivo e un nome caldo già c’è: Ferran Torres del Valencia.

La giovane ala in forza ai murcielagos ha letteralmente stregato la società piemontese, determinata all’acquisto dello spagnolo per la prossima stagione. Il talento del 20enne è cristallino e certamente altri top club di rilievo piomberanno su di lui. In realtà, oltre alla Juventus c’è già un’altro club interessato al giocatore: il Borussia Dortmund.

Ferran Torres insieme ad Haaland e Sancho?

Secondo le ultime indiscrezioni, i tedeschi sarebbero addirittura i favoriti per assicurarsi le prestazioni del calciatore. Infatti, Ferran Torres vuole giocare in Bundesliga tra le fila del club giallonero, preferito a tanti altri. Dunque, le probabilità che il talento approdi al Dortmund sono elevate. A quel punto, Ferran Torres finirebbe per giocare assieme ad Haaland e Sancho, formando un tridente stellare agli ordini di Favre, che intanto si sfrega le mani difronte a così tanto talento. La Juventus riuscirà a convincere lo spagnolo e spodestare i rivali storici del Dortmund?