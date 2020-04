FIFA 20, carriera allenatore: difensori centrali sconosciuti da acquistare (VIDEO)

FIFA 20, carriera allenatore. Da circa due mesi il calcio giocato è ai box a causa dell’ emergenza coronavirus e per passare la quarantena costretti in casa molto gettonati sono i videogame. Tra i giochi più utilizzati nelle varie console come Ps4, Xbox o anche il Pc vi è FIFA 20 e molti appassionati dedicano gran parte del loro tempo alla modalità carriera.

FIFA 20, nuovi difensori per la modalità carriera

In questo FIFA 20 la campagna trasferimenti è molto migliorata rispetto alle edizioni precedenti, infatti le trattative di mercato sembrano reali come se fosse un vero e proprio calciomercato. In effetti per farne un esempio si tratta prima con il club di riferimento o per il costo del cartellino di un determinato calciatore o per uno scambio diretto tra due calciatori e se la società di appartenza accetta l’offerta si può procedere per trattare con il diretto interessato per il contratto da firmare con la nuova squadra. Per chi si accinge ad iniziare una nuova carriera e quindi con la stagione 2019-2020, può anche vedere ed inviduare i migliori giocatori in scadenza di contratto su Fifa 20. Nella modalità carriera però è possibile individuare anche dei calciatori sconosciuti che con il passare delle stagioni possono crescere e così vedere salire l’overall. Ecco una lista di difensori centrali sconosciuti da acquistare per la modalità carriera con relativa squadra di appartenenza e overall iniziale.

FIFA 20, lista difensori centrali sconosciuti

Stergiou (San Gallo): 63 overall;

Harwood-Bellis (Manchester City): 60 overall;

Singo (Torino): 61 overall;

Haydar (Junior FC): 61 overall;

Wood (Middlesbrough): 61 overall;

Kana (Anderlecht): 66 overall;

Omeragic (Zurigo): 59 overall;

Bella-Kotchap (Bochum): 63 overall;

Gunduz (Trabonzspor): 63 overall;

Bettella (Atalanta): 64 overall;

Marchizza (Spezia): 66 overall;

Lacroix (Metz): 58 overall;

Eduardo Quaresma (Sporting): 64 overall;

Zagre (Psg): 62 overall;

Ki-Jana Hoever (Liverpool): 62 overall;

Perea (Atletico Nacional): 62 overall.