FIFA 20, da martedì 7 aprile disponibile la Patch 1.18 su Xbox e PS4

FIFA 20, ecco nel dettaglio le novità della Patch 1.18. Nei giorni scorsi, esattamente il 31 marzo la Ea Sports ha rilasciato per PC la nuova Patch 1.18, Title Update 14 per Fifa 20, questo aggiornamento da oggi martedì 7 aprile è disponibile anche per PS4 e Xbox.

FIFA 20, modifiche e novità nel Gameplay

La Patch 1.18 prevede ulteriori modifiche per quanto riguarda il Gameplay. La tattica “Attacco sul lato della palla” è stata migliorata con il D-Pad sulla resistenza dei calciatori; inoltre il “Pressing” è stato diminuito ed è attivabile attraverso il D-Pad sulla resistenza dei calciatori e il cambiamento sarà notevole, completamente diverso dal Title Update 12. Infatti nella vecchia versione il pressing era piuttosto aggressivo, mentre con il nuovo aggiornamento questa tenacia sarà meno evidente.

FIFA 20, nuovi club per la Conmebol e nuove grafiche

La Patch 1.18 ha introdotto importanti novità per quanto riguarda le competizioni Conmebol come ad esempio la Copa Libertadores con l’aggiunta della formazione paraguayana del Guarani e il Barcellona SC, formazione dell’Ecuador; inoltre sono stati aggiornati gli stadi, le divise e le grafiche televisive.

Per quanto riguarda la Grafica, la Patch 1.18 ha introdotto ulteriori aggiornamenti per le divise delle varie squadre, per gli stadi e per i cartelloni pubblicitari che sono posti a bordo campo.