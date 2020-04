FIFA 20: disponibile oggi 8 aprile la patch 1.19 di aggiornamento per PC

Il calcio reale è fermo ma quello virtuale è sempre più attivo. Il coronavirus ha incrementato ulteriormente le sfide online del famosissimo gioco di calcio su tutte le piattaforme e la EA prosegue negli aggiornamenti, volte a migliorare la qualità del prodotto. Dopo il lancio di ieri della nuova patch di aggiornamento 1.18 anche per PS4 e XBox One oltre che per PC, oggi è arrivata la patch 1.19 proprio per computer.

In questo articolo vi elenchiamo quali sono le modifiche apportate dalla EA in questo aggiornamento patch 1.19, che uscirà la prossima settimana anche per le altre piattaforme.

Risolto il problema di stabilità su FIFA Ultimate Team

In questo aggiornamento, la EA ha voluto porre rimedio al problema di stabilità che si verificava in FUT, il quale era presente quando un compagno di squadra della CPU andava a disturbare la traiettoria della palla, andando in gol. Il fastidiosissimo bug aveva dato adito a feroci proteste da parte dei gamers. La EA è venuta incontro alle esigenze dei video giocatori sparsi per tutto il globo, stanchi dei continui bug che purtroppo FIFA presenta ogni anno. Vedremo se l’intervento da parte del colosso americano, abbia portato a un risultato eccellente ai fini del gioco.