Fifa 20, Dybala vs Bale: l’argentino vince e sbeffeggia l’avversario

Dybala vs Bale: l’argentino vince 3-1 ed esulta con il cuoricino, esultanza tipica del gallese del Real Madrid. Ieri sera, è andata in scena questa sfida di beneficenza tra Paulo Dybala e Gareth Bale al celebre videogioco Fifa 20: lo juventino ha scelto proprio il Real Madrid, mentre il gallese ha scelto il Manchester City. Bale si era portato in vantaggio, ma Dybala ha rimontato e vinto 3-1 e, dopo il terzo gol, ha esultato mimando il cuoricino. L’evento è stato organizzato da CombatCorona: la finalità di questo evento è quella di raccogliere soldi da donare all’UNICEF per combattere il Coronavirus. Nella giornata di ieri si sono affrontati (ognuno dai propri divani), a partire dalle ore 17 italiane, diversi giocatori al celebre videogioco Fifa 20 e lo streaming di ogni match era disponibile sulla piattaforma Twitch. La maggior parte delle sfide è stata tra calciatori inglesi della Premier League: alle ore 17 si sono sfidati i due giocatori dell’Everton, il portiere Jordan Pickford e l’attaccante Dominic Calvert-Lewin; alle 18:30, è stato il turno del centrocampista del Chelsea, Ruben Loftus-Cheek, contro il difensore del Manchester United, Luke Shaw; successivamente, alle 19:40, ancora Chelsea vs United con la sfida tra Billy Gilmour e Daniel James; alle 20:45, è andato in scena il match tra Mason Mount, talentino del Chelsea, e Kieran Tierney, difensore dell’Arsenal; a concludere la serata, alle 21:45, il big match internazionale Dybala vs Bale.