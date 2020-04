FIFA 20: FUT, ecco il TOTW Moments! Zapata sugli scudi con 87 OVR

L’atteso Team of the Week Moments di FIFA 20 Ultimate Team è stato diramato dalla EA Sports nei propri canali social ufficiali. La squadra FUT della settimana è caratterizzata da diverse sorprese. Per la Serie A, la sorpresa più lieta è per i tifosi dell’Atalanta: il bomber colombiano Duvan Zapata è stato potenziato in maniera decisamente esponenziale, avendo raggiunto 87 di overall. Le stats dell’attaccante sono notevoli e ciò che spicca sono certamente l’88 di fisicità e l’87 di tiro. Non sono da sottovalutare l’80 di velocità e l’81 di dribbling, stats che rendono Zapata un calciatore un carro armato potente e alquanto veloce. Eccellente anche l’87 OVR di Milinkovic-Savic della Lazio.

Ottimo pure l’87 di Robertson, terzino del Liverpool che vede crescere la propria velocità a 88, così come il lato difensivo passato a 84. L’efficace mediano nigeriano del Leicester, Ndidi raggiunge l’87 OVR, così come Marquinhos del PSG, Iago Aspas del Celta Vigo e Partey dell’Atletico Madrid. Tutte le cards possono essere visionate nei portali social di FIFA 20 Ultimate Team. Sarà possibile giocare con il Team of the Week Moments a partire dalle 19. Sotto tutti i valori del TOTW Moments:

Partey 87

Robertson 87

Zapata 87

Ndidi 87

Milinkovic-Savic 87

Marquinhos 87

Iago Aspas 87

Carlos Vela 86

Guaita 84

Verdi 83

Hubner 82

Dennis 84

Schwolow 84

Poulsen 84

Dabbur 83

Pozuelo 83

Mee 82

Hoarau 82

Forrest 81

Weimann 78

Biankadi 76

Al Shehri 75