FIFA 20: FUT, i requisiti per sbloccare Gervinho e Esswein in Flashback SBC

Arricchire la propria rosa in FIFA 20 Ultimate Team sta diventando sempre più divertente e avvincente. Le sfide di creazione rosa si fanno sempre più dure e per accaparrarsi giocatori importanti, ci vogliono dei requisiti specifici. Oggi vi forniremo quali sono i requisiti necessari per la sfida SBC Flashback “Grandi Classici”. I calciatori in palio per questa sfida sono Esswein e il funambolico attaccante del Parma, Gervinho. L’ivoriano è stato da sempre un calciatore ambito su FIFA, fin da quando militava nell’Arsenal prima di approdare in Italia nella Roma. Dunque un calciatore decisamente desiderato in FUT.

Ecco quali sono tutti i requisiti per questa sfida:

Requisiti: minimo 2 giocatori provenienti da Bundesliga o Serie A TIM, minimo 1 giocatore del TOTW o Momento TOTW, valutazione squadra minima 84, intesa squadra minima 80, numero giocatori in rosa pari a 11. I premi come abbiamo già dichiarato, sono Esswein e Gervinho (non scambiabili), entrambi con cards 87 OVR.Le cards dei due calciatori in palio per questa sfida, sono senz’altro entusiasmanti avendo dei ricchi 87 OVR. Impressionano i parametri di velocità di entrambi i calciatori: Esswein 94 mentre Gervinho 97. L’ivoriano risulterà praticamente imprendibile su FUT. La velocità è una caratteristica che ha da sempre contraddistinto l’attaccante attualmente in forza al Parma.