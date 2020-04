FIFA 20: FUT, tutti i requisiti e i premi per la sfida SBC FUT 16

Le avvincenti sfide di FIFA 20 Ultimate Team, continuano. In attesa di altre importanti novità dal mondo FUT, i gamers possono dilettarsi con le varie sfide rilasciate in occasione del FUT Birthday. Com’è noto, sono usciti il Team 1 e Team 2 di questa interessante competizione online, celebrativa per FIFA Ultimate Team. Un’occasione per giocare con i propri calciatori preferiti in maniera differente, dati i notevoli potenziamenti che la EA ha apportato a molti di essi.

Oggi vi elencheremo quali sono i requisiti necessari per affrontare la sfida FUT 16, rilasciata in occasione del FUT Birthday. Oltre ai requisiti, vi forniremo pure quali sono i premi in palio di questa sfida. Sotto tutti i requisiti e premi in gioco:

Requisiti: numero massimo di nazionalità pari a 9, massimo 3 giocatori dello stesso campionato, minimo 5 calciatori rari, valutazione minima della squadra pari a 80, massimo 1 giocatore dello stesso club, intesa minima della squadra pari a 75, numero dei calciatori in rosa pari a 10. I premi sono un calciatore raro non scambiabile con valutazione 84 OVR o superiore.

La sfida è disponibile e sicuramente sta già infiammando il mondo di FUT in questi giorni, dove la gran parte dei gamers è a casa per via del coronavirus. Auguriamo a tutti i gamers italiani che amano FIFA 20 Ultimate Team una buona sfida!