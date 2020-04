FIFA 20, questa sera alle 21 evento benefico promosso dalla “United per l’Italia” nella modalità Pro Club

FIFA 20, il videogame più utilizzato dagli amanti del calcio. Mentre il Coronavirus ha costretto il calcio reale a stare fermo per un pò, gli appassionati di calcio per sopperire la mancanza dello sport più amato da tutti quanti decide di affidarsi al calcio virtuale attraverso partite giocate a FIFA 20. Una delle iniziative benefiche è “United per l’Italia”, essa consiste in una partita virtuale promossa dalla United Onlus costituita da Alessandro Moggi, Chiara Geronzi e Riccardo Calleri. Questa partita riguarda una sfida tra i vari protagonisti della Serie A nella modalità Pro Club a FIFA 20. Oltre al gioco e al divertimento questa iniziativa servirà per raccogliere dei fondi per la Protezione Civile e che serviranno per l’acquisto di protezioni e ventilatori.

FIFA 20, ecco i protagonisti di questa sera

Partendo dall’attacco, il tridente sarà composto dal bomber della Lazio e della nazionale italiana Ciro Immobile affiancato da due tra Kean, Orsolini e Petagna, che potrebbe avere risvolti anche per la nostra Nazionale. Il centrocampo sarà composto da Falco del Lecce; Bertolacci della Samp e da Florenzi che come Immobile passa del tempo alla play. Tra i pali ci sarà Gollini con la difesa completata da Zappacosta, Pisacane, Materazzi e Luca Pellegrini. Ci saranno anche Masina, Giovanni Simeone, Donati, Quintero, Vido, Viviano e Lezzerini.

Si inizia questa sera alle 20.30 ma le gare inizieranno alle 21 con tre partite da 15 minuti, ciascuna delle quali con il prepartita, interviste e quant’altro come se fosse una gara reale. Queste partite verranno trasmesse in diretta da Sky e sul canale Twitch dei Mkers.