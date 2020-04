FIFA 20, server EA down dalle 9 di oggi martedì 14 aprile

Nella giornata di oggi martedì 14 aprile si stanno riscontrando diversi problemi in giochi come FIFA 20 a causa dei server EA che sono out e stanno dando un bel pò di problemi ai player. Gli utenti stanno avendo problemi nei server Electronic Arts e non riescono a giocare online in FIFA 20. In effetti c’è qualche problema relativo ai server EA.

FIFA 20, problemi nella modalità Ultimate Team a causa dei server offline

Questa mattina alle ore 9 sono iniziati i problemi di accesso ai server dopo diverse segnalazioni e la mappa di downdetector (una piattaforma che viene utilizzata per individuare qualcosa che non va) è diventata rossa. Molti utenti stanno riscontrando difficoltà ad accedere ad Ultimate Team in FIFA 20. La mappa di downdetector sta rilevando problemi in molte zone dell’Europa ed è stato individuato che circa il 96% ha segnalato problemi relativi a FIFA 20. Sta avendo problemi anche Origin e una mappa solo per FIFA 20, infatti in quest’ultima sono illustrati diservizi come l’ 84% di problemi relativi alla connessione al server, il 7% al sito Web e 7% relativo alla fase di accesso. Diverse sono state le segnalazioni al profilo Twitter della EA ma attualmente non ci sono dettagli rilevanti. Questo sovraccarico dei server è dovuto anche al fatto che la gente è in quarantena e molte sono le persone collegate, per cui bisogna attendere che la situazioni si sblocchi.