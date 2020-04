Fifa 20, Stay and Play Cup: squadre, calciatori, date e orari

Il Coronavirus ha fermato il calcio mondiale ma non quello virtuale: EA Sports e FIFA hanno organizzato la “Stay and Play Cup”, il primo torneo virtuale che vede venti calciatori professionisti protagonisti. Il torneo si svolgerà a partire da oggi, 15 aprile, fino a domenica 19 aprile: i match saranno trasmessi in live streaming sui canali Twitch e YouTube di EA Sports, ma anche da alcuni canali TV come Sky Sport in Italia, ESPN negli Stati Uniti e altri canali in tutto il mondo.

Il torneo inizierà oggi alle ore 18 italiane: oggi, domani e venerdì, alle ore 18, ci saranno i primi tre round del torneo. Sabato, sempre alle ore 18 italiane, sono previsti i quarti di finale, mentre domenica è il turno delle semifinali e finale: semifinali a partire dalle ore 19 e finale alle ore 20:30 italiane.

La Roma, unica squadra italiana a partecipare, sarà rappresentata da Justin Kluivert che se la dovrà vedere subito con il Real Madrid di Vinicus Junior. L’intero ricavato della Cup sarà devoluto in beneficenza per aiutare gli ospedali a combattere la pandemia Covid-19.

Ma adesso vediamo insieme le squadre e i calciatori che parteciperanno alla “Stay and Play Cup”.



Stay and Play Cup: squadre e calciatori partecipanti



AIK: Nabil Bahoui

Ajax: Sergiño Dest

Atletico Madrid: Joao Felix

Borussia Dortmund: Achraf Hakimi

Brondby: Jesper Lindström

Chelsea: Cesar Azpilicueta

Copenhagen: Mo Daramy

Djurgården: Jesper Karlström

HJK Helsinki: Nikolai Alho

Liverpool: Trent Alexander Arnold

Lione: Bruno Guimaraes

Manchester City: Phil Foden

Marsiglia: Saîf Khaoui

PSG: Juan Bernat

PSV Eindhoven: Mohamed Ihattaren

Real Madrid: Vinicius Jr

Roma: Justin Kluivert

Tottenham Hotspur: Serge Aurier

Porto: Fabio Silva

Valencia: Manu Vallejo