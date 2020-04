FIFA 21: probabile data di uscita e prezzo, grandi affari online

Il calcio in tempo di coronavirus è solamente virtuale e il videogioco prescelto dai gamers è FIFA 20. Sono tante le sfide in cui si cimentano gli appassionati di videogames in questi giorni è tra i fans più incalliti, ci sono anche i calciatori delle più importanti squadre di calcio a livello mondiale. La versione di quest’anno – così come quella dello scorso anno – è stata criticata dalla stampa in molti punti, ma il gioco della EA resta ancora il migliore sulla piazza nonostante i progressi fatti dal rivale PES.

Ancora FIFA rimane il videogioco top e sorge spontanea una domanda: quando uscirà il successore FIFA 21?

Ecco prezzo e data d’uscita, che affari online!

Già sale l’attesa per il prossimo anno tra i gamers, i quali si aspettano delle novità riguardanti la funzionalità di FIFA. Secondo Goal.com, solitamente la EA Sports opta a far uscire il suo prodotto calcistico di punta l’ultimo venerdì di settembre. Dunque FIFA 21 dovrebbe essere disponibile a partire dal 25 settembre, mentre per chi preordina potrebbe essere pronto per il 21 o 22 settembre.

Per quanto concerne il prezzo, la cifra non dovrebbe cambiare rispetto a quella di quest’anno: 69,99€. Più care le versioni Champions Edition (89,99€) e Ultimate Team (99,99€). Solitamente, grandi affari vengono fatti da parte dei gamers tramite eBay, dove il gioco viene messo in vendita a prezzi stracciati dagli utenti. FIFA 21 sarà disponibile per PS4, XBox One e PC!