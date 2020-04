Fifa, ecco i suggerimenti per rendere più realistico il videogame targato Ea Sports in Fifa 21

Fifa, già si inizia a pensare ai possibili cambiamenti nell’edizione 2021 del videogame più famoso del Mondo. Fifa è un ottimo videogame per gli appasionati di calcio ma ci sono possibilità di miglioramento in futuro. In Fifa 20 si è sostituiti la modalità “Hunter” con la modalità “Volta” ripercorrendo un altro videogame molto utilizzato in passato in altre versioni della Playstation come “Fifa Street” ma questa nuova versione “Volta” può essere migliorata. In attesa di vedere come sarà il prossimo Fifa, la Ea Sports potrebbe pensare a dei miglioramenti per renderlo il più bello di sempre.

Fifa, ecco le richieste degli utenti per il nuovo Fifa 21

Fifa, modalità “Carriera”. Secondo gli esperti con l’avvento di “Fut” la modalità “Carriera” è stata messa in secondo piano ma i più affezionati a quest’ultima modalità non la pensano in questo modo. Infatti si potrebbe pensare di prendere spunto da Football Manager per rendere la “Carriera” più reale di quanto lo sia adesso in Fifa 20. Molti utenti vorrebbero riutilizzare in “Carriera” alcuni aspetti che erano stati inseriti nelle modalità precedenti di Fifa, tipo la scelta dello sponsor della squadra oppure la possibilità di modificare i prezzi dei biglietti nelle gare casalinghe e la possibilità di avere anche uno staff per l’allenatore come accade per gli osservatori per il calciomercato. Gli utenti vorrebbero anche tre novità che farebbero somigliare Fifa al mondo reale, ovvero penalizzazioni in classifica, blocco dei trasferimenti e il confronto con i media sul momento della squadra nelle varie competizioni.

Fifa, inserire le donne per “Fut”. Molti utenti che giocano solo ed esclusivamente a “Fut” vorrebbero l’inserimento delle donne per questa modalità e magari creare una modalità “Fut” solo ed esclusivamente per la categoria femminile. Questo potrebbe aiutare anche a fornire più appeal al gioco e magari la curiosità può indurre gli appassionati ad acquistare il videogame.

Fifa, quando sarà il momento dell’inserimento del Var? Molti utenti già in Fifa 20 sono rimasti delusi in quanto si aspettavano nell’attuale versione del gioco l’inserimento del Var ma questa mancata introduzione del Var in Fifa 20 è dovuta principalmente al fatto che in molte Leghe il Var non venga utilizzato. Con l’inserimento del Var il gioco sarebbe ancora più reale e darebbe più suspence che è comunque si può vedere anche oggi con la Goal-Line Tecnology.

Fifa, modalità “Volta” simile a “Fifa Street”. Molti utenti vorrebbero che la modalità “Volta” ripercorra i fasti di “Fifa Street”, ovvero con premi esagerati e fantastici nel loro insieme. Per gli utenti che giocano in “Volta” il gioco è simile a Fifa ma in un contesto più ristretto e vorrebbero magari una versione separata che assomigli al vecchio “Fifa Street”.

Fifa, capitolo divise e stadi. Per avere tutte le divise ufficiali della stagione, la EA dovrebbe firmare una serie di contratti per ottenere queste licenze. Una delle soluzioni suggerite è di permettere una personalizzazione delle divise da parte degli utenti in modo da renderle più o meno vicine alla realtà. Un altra questione sollevata dagli esperti riguarda gli stadi, magari permettere di creare o modificare stadi a proprio piacimento.

Fifa, inserire la modalità arbitro. Una delle modalità che potrebbe creare fascino è curiosità è quella rappresentata dall’ arbitro. In effetti ipotizzare di arbitrare una gara di un videogame scatenerebbe la fantasia di molti utenti, decidendo se arbitrare all’ “inglese” o fichiare di tutto e di più.