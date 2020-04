Florenzi: “Ho rifiutato l’Inter e altre big italiane. Ritornare alla Roma? Aspettiamo…”

Alessandro Florenzi, è al momento in prestito al Valencia sino al 30 giugno 2020 e quando scadrà il prestito potrebbe far ritorno a Roma. Infatti “Bello de Nonna” aveva rinnovato il contratto con i giallorossi il 2 agosto 2018 con la scadenza al 30 giugno del 2023. Ricordiamo che Florenzi si è trasferito nella città iberica nel mercato di gennaio per poter giocare di più rispetto a Roma in vista di Euro 2020, poi rinviato al 2021 per il Coronavirus, e un rapporto con Fonseca non proprio idilliaco.

Lo stesso Florenzi a Casa Sky Sport ha parlato anche di mercato guardando al passato con un’offerta da parte dell’Inter ma anche al futuro con un possibile ritorno a Roma da non escludere.

Florenzi esprime il suo amore per la Roma con uno sguardo al futuro

Florenzi racconta l’aneddoto dell’offerta nerazzurra rispedita al mittente per amore della Roma.”L’Inter mi aveva cercato con un’offerta molto importante ma l’ho rifiutata ma non ho rifiutato solo l’Inter ma anche altri grande squadre italiane. L’Inter mi aveva cercato prima del rinnovo e non ho accettato perchè volevo continuare con la Roma. Potevo avere un’opportunità dal punto di vista economico, ma dal punto di vista emotivo ciò che ho vissuto a Roma non me le porterà nessuno. E’una scelta che rifarei perchè ho scelto con il cuore. Per quanto riguarda il futuro, al momento penso a finire nel migliore dei modi questa stagione con il Valencia e poi si vedrà. Tornare alla Roma? E’ presto per dirlo, aspettiamo la fine del prestito”.